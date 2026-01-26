El régimen de Irán sigue desafiando a Donald Trump y el ejército gringo

Irán instaló un mural ayer en el que ilustra la destrucción de un portaaviones estadounidense por sus ataques, en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos y el envío de una flota norteamericana a aguas cercanas al país persa.

En la Plaza de Enghelab (Revolución), en el centro de la capital iraní, se instaló el mural con la imagen del portaaviones estadounidense pintado con los colores de la bandera de ese país y atacado por Irán.

“Quien siembra viento, cosecha tempestades” es el lema escrito sobre la obra, que coincide con la movilización militar de EE.UU. hacia aguas cercanas a Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido en varias ocasiones a Teherán, fijando dos líneas rojas para el uso de la fuerza militar: el asesinato de manifestantes y la ejecución masiva de detenidos, durante las protestas que comenzaron el 28 de diciembre y fueron sofocadas hace dos semanas tras una dura represión que ha causado, según las autoridades iraníes, más de 3.100 muertos.