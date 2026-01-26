Mundo - 26/1/26 - 12:00 AM

Venezuela: Le dan calle a unos 80 presos políticos

Por: Caracas EFE -

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó ayer sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero.

"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", publicó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero.

Consultado por EFE, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que desde la madrugada de este domingo "se está dando un número importante de excarcelaciones".

"Llevamos verificadas más de 80 a esta hora, pero pueden ser más", añadió.

En una publicación en X, Himiob reportó "con gran alegría" la excarcelación del abogado voluntario de Foro Penal Kenny Tejeda Jiménez, quien, aseguró, "estuvo arbitrariamente detenido" desde el 2 de agosto de 2024.

Tejeda fue detenido mientras "asistía legalmente" a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Carabobo (norte), en medio de la crisis posterior a las presidenciales de julio de 2024, en las que la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunció fraude.

Te puede interesar

Líderes empresariales en Minnesota instan a calma tras muerte de civil

Líderes empresariales en Minnesota instan a calma tras muerte de civil

Enero 25, 2026
Miles protestan en Mineápolis tras muerte de un enfermero a manos de ICE

Miles protestan en Mineápolis tras muerte de un enfermero a manos de ICE

 Enero 25, 2026
Córdoba se vuelca en el funeral por las víctimas del accidente de trenes

Córdoba se vuelca en el funeral por las víctimas del accidente de trenes

 Enero 25, 2026
Más de un millón de hogares sin electricidad tras temporal en EEUU

Más de un millón de hogares sin electricidad tras temporal en EEUU

 Enero 25, 2026
Canadá dice “no” a pacto con China tras amenazas de arancel de EE.UU.

Canadá dice “no” a pacto con China tras amenazas de arancel de EE.UU.

 Enero 25, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas
Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo

Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo
Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo

Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo