Venezuela: Le dan calle a unos 80 presos políticos

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó ayer sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero.

"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", publicó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero.

Consultado por EFE, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que desde la madrugada de este domingo "se está dando un número importante de excarcelaciones".

"Llevamos verificadas más de 80 a esta hora, pero pueden ser más", añadió.

En una publicación en X, Himiob reportó "con gran alegría" la excarcelación del abogado voluntario de Foro Penal Kenny Tejeda Jiménez, quien, aseguró, "estuvo arbitrariamente detenido" desde el 2 de agosto de 2024.

Tejeda fue detenido mientras "asistía legalmente" a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Carabobo (norte), en medio de la crisis posterior a las presidenciales de julio de 2024, en las que la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunció fraude.