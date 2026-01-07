La oposición de Nicaragua espera que Ortega corra la misma suerte que Maduro

La oposición nicaragüense en el exilio pidió ayer a la comunidad internacional que no "baje la guardia", ya que tras la "caída de una dictadura" en Venezuela, con la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante una acción militar estadounidense, se debe hacer lo mismo con la "dictadura dinástica" de los copresidentes de Nicaragua y esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"No bajen la guardia. La caída de una dictadura debe impulsar el esfuerzo por derribar a las siguientes", reclamó a la comunidad internacional la oposición, en un comunicado suscrito por una docena de organizaciones, entre ellas la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la Concentración Democrática Nicaragüense o la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia.

Así, pidieron "que se mantengan y aumenten las presiones diplomáticas, económicas y jurídicas contra los Ortega-Murillo, apoyando la lucha del pueblo de Nicaragua y permitiéndole definir su propio destino, aplicando herramientas de justicia y firmeza que posibiliten el cambio".