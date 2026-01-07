Mundo - 07/1/26 - 12:00 AM

La oposición de Nicaragua espera que Ortega corra la misma suerte que Maduro

La oposición nicaragüense en el exilio pidió ayer a la comunidad internacional que no "baje la guardia", ya que tras la "caída de una dictadura" en Venezuela, con la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante una acción militar estadounidense, se debe hacer lo mismo con la "dictadura dinástica" de los copresidentes de Nicaragua y esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"No bajen la guardia. La caída de una dictadura debe impulsar el esfuerzo por derribar a las siguientes", reclamó a la comunidad internacional la oposición, en un comunicado suscrito por una docena de organizaciones, entre ellas la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la Concentración Democrática Nicaragüense o la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia.

Así, pidieron "que se mantengan y aumenten las presiones diplomáticas, económicas y jurídicas contra los Ortega-Murillo, apoyando la lucha del pueblo de Nicaragua y permitiéndole definir su propio destino, aplicando herramientas de justicia y firmeza que posibiliten el cambio".

Te puede interesar

Trump: Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

Trump: Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.

 Enero 06, 2026
La Casa Blanca: Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia

La Casa Blanca: Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia

 Enero 06, 2026
Camisetas de la captura de Maduro se convierten en moda en Perú

Camisetas de la captura de Maduro se convierten en moda en Perú

 Enero 06, 2026
EE.UU. elimina mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles

EE.UU. elimina mención a Maduro como líder del Cartel de los Soles

 Enero 06, 2026
Mujer irrumpe en la OEA y acusa a EE.UU. de actuar en Venezuela por el crudo

Mujer irrumpe en la OEA y acusa a EE.UU. de actuar en Venezuela por el crudo

 Enero 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos

Bicho muere en intento de robo: policía y maleante heridos
Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya

Muere presunto agresor tras balear a enfermera en Atalaya
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Matan a joven desde un auto en marcha. Hay otro herido

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales