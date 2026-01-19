Laura Fernández ganaría las elecciones en Costa Rica de forma contundente

La contienda electoral en el vecino país de Costa Rica está en la recta final y la oficialista Laura Fernández, de Pueblo Soberano, se perfila como la gran favorita.

De acuerdo con la encuesta más reciente de CID Gallup, publicada por el diario La República, Fernández cuenta con una percepción ciudadana positiva, solo superada por la del presidente Rodrigo Chaves.

Y es que el respaldo hacia Fernández se ha disparado entre enero de 2025 y enero de 2026, pasando de 16% a 57%.

Según la encuestadora, los números podrían brindar una aproximación de cara a las elecciones del próximo 1 de febrero.

Carlos Denton, presidente de CID Gallup, destacó que "ningún presidente de Costa Rica ha sido electo sin contar con al menos un 50% de opinión favorable el día de elección”.

Con respecto a la intención de voto, en la última medición de CID Gallup, Fernández supera por primera vez la barrera del 40%, lo que le permitiría evitar una segunda vuelta.

La medición de Gallup le da a la candidata un 41% de respaldo, mientras que sus rivales se ubican muy lejos.

En este sentido, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, marca un 9% de intención de voto, y Fabricio Alvarado, aspirante a la Presidencia por Nueva República, recibiría el respaldo de un 6% de los votantes.

Además, cuando se les pregunta a los consultados sobre si es "muy probable que voten" por Fernández, la candidata alcanzaría un 51% de apoyo.

A tener en cuenta que, en Costa Rica, para evitar un balotaje dos meses después de las elecciones, al menos un candidato debe sumar más del 40% de los votos válidos.

Por otro lado, según la encuesta de OPol Consultores, publicada por UHN Plus, Fernández cuenta con una intención de voto del 42,5% y hasta un 62% entre los electores decididos.

Asimismo, la aspirante presidencial se consolida como la opción mejor vista desde Washington para los ticos.