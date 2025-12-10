Mundo - 10/12/25 - 04:00 PM

Machado salió de Venezuela en barco a Curazao para intentar llegar a Oslo

La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia celebrada este miércoles en la que la galardonaron con el Nobel, pero confirmó que estará en la capital noruega en las próximas horas.

 

Por: Washington / EFE -

La opositora venezolana María Corina Machado salió de Venezuela el martes en barco hacia Curazao para intentar llegar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz, informó este miércoles el diario The Wall Street Journal.

Según fuentes del Gobierno estadounidense citadas por el periódico, Machado viajó en secreto a la isla caribeña, situada a menos de 80 kilómetros de las costas venezolanas.

La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia celebrada este miércoles en la que la galardonaron con el Nobel, pero confirmó que estará en la capital noruega en las próximas horas.

¿Regresará a Venezuela?

De acuerdo con The Wall Street Journal, este desplazamiento podría obligar a Machado a exiliarse, después de haber pasado gran parte del último año escondida en Venezuela para evitar que la arrestara el Gobierno de Nicolás Maduro.

Machado, sin embargo, ha expresado su intención de regresar «muy pronto» a su país tras su paso por Oslo.

Ana Corina Sosa, hija de la Nobel de la Paz, fue la encargada de recibir el premio en nombre de su madre y leer su discurso durante la ceremonia, en el que aseguró que Venezuela «volverá a respirar».

«Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente», pronunció Sosa desde el estrado del Ayuntamiento de Oslo, tras afirmar que «en unas horas» podrá abrazar a su madre después de dos años.

 

