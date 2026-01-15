Mundo - 15/1/26 - 08:16 AM

Macron pide a Irán el fin de 'odiosos ataques' contra la población

Ante el clima de represión en Irán, el jefe del Estado francés señaló que Francia ha decidido proteger a sus nacionales allí y a su personal militar (tiene una base en los Emiratos Árabes Unidos).

 

Por: París/EFE -

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este jueves "el fin de los odiosos ataques" en Irán, donde señaló que "una revolución está en marcha" por parte del pueblo que protesta desde el 28 de diciembre contra la crisis económica y el régimen islamista de Teherán.

"Ante la revolución en curso en Irán, ante los odiosos ataques contra sus propios ciudadanos decididos por el régimen, Francia ha pedido el fin de estos terribles ataques, el respeto a la población civil, pero también evitar la escalada en la región", manifestó Macron en su discurso de año nuevo a las Fuerzas Armadas en la base militar de Istres, al sureste del país.

Ante el clima de represión en Irán, el jefe del Estado francés señaló que Francia ha decidido proteger a sus nacionales allí y a su personal militar (tiene una base en los Emiratos Árabes Unidos), así como "apoyar" a todos sus socios "para contribuir a la estabilidad y la seguridad de toda la región", aseguró.

Francia está estudiando el uso de equipos del operador europeo de satélites de comunicaciones Eutelsat para facilitar la comunicación con el exterior de los iraníes, anunció ayer el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Hace siete días que las autoridades de Teherán cortaron el acceso a internet para evitar que la población pueda informar al exterior sobre la situación en el país, donde la represión de las protestas ha causado numerosas víctimas mortales y detenidos, según datos de organizaciones no gubernamentales.

En los tres últimos días no se han producido nuevas protestas y las autoridades iraníes no dan cifras de víctimas civiles, solo reconocen que "ha habido muchos muertos".

