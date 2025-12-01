Mundo - 01/12/25 - 09:26 AM

México niega indicios de financiamiento del crimen organizado en Miss Universo

Las declaraciones de García Harfuch ocurren luego de que la semana pasada se diera a conocer una presunta red delictiva, en la que estaría involucrado el dueño de la marca Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

 

El secretario (ministro) de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, negó este domingo que existan indicios de que el certamen Miss Universo esté financiado por el crimen organizado.

«No tenemos ningún inicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso, como tal en el concurso, con las investigaciones correspondientes», afirmó García Harfuch en una conferencia de prensa, en la capital mexicana.

Las declaraciones de García Harfuch ocurren luego de que la semana pasada se diera a conocer una presunta red delictiva, en la que estaría involucrado el dueño de la marca Miss Universo, Raúl Rocha Cantú.

Cuestionado sobre dicha investigación, el funcionario precisó que las pesquisas derivaron en 13 órdenes de aprehensión, entre ellas, la de Rocha Cantú, en «plena coordinación» con la Fiscalía General de la República (FGR).

«Fue una investigación en conjunto entre la propia Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad. Todos aportamos información para esta investigación», aseguró.

El miércoles pasado, un día antes de que renunciara el ahora ex fiscal general Alejandro Gertz Manero, la FGR confirmó que investiga a Rocha Cantú como parte de un caso de presunta vinculación con crimen organizado, particularmente por narcotráfico, huachicol (contrabando de combustible) y tráfico de armas.

Desde 2024, la Organización Miss Universo es propiedad conjunta, a partes iguales, de la compañía de medios tailandesa JKN y Legacy Holding Group USA Inc., una división de una compañía mexicana propiedad de Rocha Cantú.

