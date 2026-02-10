Suspenden a un magistrado brasileño denunciado por acoso sexual

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil suspendió este martes de forma cautelar a uno de sus integrantes, el magistrado Marco Buzzi, por las denuncias de acoso sexual que pesan sobre él.



El tribunal de tercera instancia se reunió de forma extraordinaria para tratar el caso y determinó por unanimidad la suspensión temporal del magistrado mientras se investigan las acusaciones, que él niega.



Durante este periodo, Buzzi no podrá usar su oficina ni el vehículo oficial o las otras prerrogativas de su cargo, según un comunicado de la institución.



El próximo 10 de marzo, el tribunal se volverá a reunir para discutir las conclusiones de la investigación interna sobre los hechos, que fue abierta la semana pasada, y tomar una decisión final sobre el futuro del magistrado.



Buzzi, de 68 años, es sospechoso de acosar a una joven de 18 años en enero, durante sus vacaciones de verano en Balneario Camboriú, una popular ciudad de playa en el sur de Brasil, reportan los medios brasileños.



La joven, hija de un matrimonio amigo del magistrado que pasaba unos días en la casa de este, fue a bañarse al mar cuando él intento tocarla varias veces.



El Consejo Nacional de Justicia, el organismo encargado de velar por el buen comportamiento de los jueces, recibió el lunes una segunda denuncia por acoso de otra posible víctima y afirmó que abriría una investigación.



Buzzi, que integra el Tribunal Superior de Justicia desde 2011, negó las acusaciones en un mensaje al resto de miembros de la institución y dijo que probará su inocencia.