México traslada a EE. UU. a 37 presos ligados al crimen organizado

El Gobierno de México anunció este martes el traslado a Estados Unidos de 37 presos recluidos en distintos centros penitenciarios, al ser considerados una amenaza real para la seguridad nacional y requeridos por sus vínculos con organizaciones criminales. Se trata de la tercera entrega de este tipo realizada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que la operación se ejecutó como parte de los mecanismos de cooperación bilateral entre ambos países.

“Esta mañana, el Gabinete de Seguridad de México trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país. La acción se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional, con pleno respeto a la soberanía nacional”, señaló el funcionario en un mensaje difundido en redes sociales.

🟦 Traslado bajo cooperación México–Estados Unidos

De acuerdo con fuentes de seguridad citadas por la agencia EFE, entre los trasladados se encuentra Ricardo González Sauceda, alias ‘El Ricky’, identificado como líder regional del Cártel del Noroeste.

El presunto criminal operaba en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y fue trasladado a San Antonio, Texas, donde es requerido por autoridades estadounidenses por delitos vinculados al crimen organizado.

🟦 Estrategia de seguridad y combate al crimen

El traslado de estos presos de alto perfil forma parte de la estrategia de seguridad del Gobierno mexicano, orientada a reducir los riesgos dentro del sistema penitenciario y fortalecer la cooperación internacional en el combate al narcotráfico y al crimen transnacional.