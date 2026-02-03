Misión de OEA destaca éxito electoral de Costa Rica

La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó este martes el éxito, la participación y la transparencia de los comicios del pasado domingo en Costa Rica, pero expresó su preocupación por las críticas emitidas por el presidente del país, Rodrigo Chaves, en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante la campaña.

La misión de la OEA, encabezada por el exsubsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ope Pasquet, publicó este martes un informe en el que expresó su "reconocimiento al pueblo costarricense por la exitosa jornada electoral" y por "el compromiso cívico del país que, una vez más, se manifestó de manera clara y pacífica en las urnas".

Con el 96.87% de las mesas escrutadas, la oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, ganó la Presidencia en primera ronda con el 48.3% de los votos, seguida por Álvaro Ramos del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), quien obtuvo el 33.44%, según el último corte de resultados publicado por el TSE.

De los restantes 18 candidatos inscritos, ninguno alcanzó el 5% de los votos.

A partir de la fecha, el TSE lleva a cabo el escrutinio manual de resultados y en un plazo máximo de un mes deberá publicar los resultados de manera oficial y declarar a los ganadores de la Presidencia, las dos Vicepresidencias y los 57 escaños para diputados en la Asamblea Legislativa.

Respaldo al Tribunal Supremo de Elecciones

La misión de la OEA también reconoció "la solidez y el profesionalismo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y sus funcionarios" y que "la votación, el proceso de conteo y la divulgación de los resultados preliminares se llevaron a cabo de manera transparente".

"La Misión subraya la importancia que tienen para la democracia de Costa Rica la fortaleza institucional, el profesionalismo y la experiencia de una autoridad electoral autónoma e independiente como el Tribunal Supremo de Elecciones", indicó el informe.

En este contexto, los observadores de la OEA observaron "con preocupación señalamientos directos e individualizados formulados por el titular del Poder Ejecutivo (Rodrigo Chaves)".

Chaves llegó a cuestionar la imparcialidad del TSE, a raíz de la prohibición establecida en la ley a la publicación de propaganda gubernamental durante la campaña y por una solicitud, que no prosperó en el Congreso, para levantar la inmunidad al mandatario y abrir un proceso sancionatorio por supuestamente interferir en asuntos electorales.

"Costa Rica es una democracia ejemplar en el continente, reconocida internacionalmente como una democracia plena. Esto se debe en parte por su sólida autoridad electoral, la protección a las libertades fundamentales y el tradicional respeto al disenso".

"La Misión reconoce que ninguna democracia es inmune a la erosión que puede derivar de la polarización, de los ataques a la institucionalidad y de las restricciones a los derechos humanos", señala el informe.

La Misión instó a "resguardar la integridad y el fortalecimiento continuo del TSE, un activo nacional que deber ser debidamente valorado y fortalecido" y calificó como "fundamental que Costa Rica cuide y proteja a los elementos que han hecho de su democracia un modelo regional a seguir".

La misión de la OEA indicó que se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo, pero no tuvo acceso a una reunión con el presidente Chaves.