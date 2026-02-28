Netanyahu sugiere que el líder supremo Alí Jamenei “dejó de existir”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que existen “señales” que apuntan a que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, “dejó de existir” tras el ataque israelí contra su residencia este sábado.

“El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, declaró Netanyahu durante una intervención retransmitida en la noche del sábado.

💥 Ataque al “corazón de Teherán”

Netanyahu indicó que, en el marco de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán —que calificó como un “ataque sorpresa”— fue destruido el complejo de Jamenei “en el corazón de Teherán”.

“Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos responsables del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista”, añadió el mandatario israelí.

📢 Llamado a la población iraní

El primer ministro israelí realizó además un llamado directo a la ciudadanía iraní para que “aproveche esta oportunidad” y se movilice contra el régimen.

“Salid a las calles para completar la tarea: derrocad el régimen de los horrores que os hace la vida imposible”, expresó Netanyahu. “Vuestro sufrimiento y sacrificio no serán en vano. La ayuda que anhelabais ha llegado”, sostuvo.

⚔️ Advertencia a Israel y reacción iraní

En la parte final de su discurso, Netanyahu se dirigió a la población israelí, advirtiendo que en los próximos días se requerirá mantener la misma “disciplina férrea” observada en esta primera jornada del conflicto armado.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, respaldó las declaraciones del primer ministro en una intervención transmitida por la televisión pública, en la que celebró la campaña militar contra Irán.

“El enemigo que intente levantar la mano contra nosotros pagará un precio muy caro”, afirmó.

Por su parte, medios iraníes aseguraron este sábado que Alí Jamenei está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel.