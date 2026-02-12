ONG pide no “romantizar” el consumo de alcohol en San Valentín

En medio de una ola de anuncios publicitarios y publicaciones en redes sociales que invitan a celebrar el Día de San Valentín entre copas de alcohol, la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) hizo un llamado este miércoles a no “romantizar” esta sustancia en un país donde 112 muertes diarias están asociadas a su consumo.

“La industria alcoholera ha normalizado el consumo mediante estrategias de comunicación que asocian sus productos con el afecto y la amistad, mientras oculta los daños comprobados por la ciencia”, sentenció en un comunicado la coalición mexicana dedicada a impulsar políticas públicas para el control del consumo de este producto.

En esa misma línea, la RASA advirtió que uno de los “mayores obstáculos” para la salud pública es “la estrategia de comunicación de la industria alcoholera”, al asegurar que, a través de contenido persuasivo, las empresas han logrado integrar el alcohol en el tejido de las relaciones humanas y la cultura, “presentándolo como un facilitador esencial del afecto y la amistad”.