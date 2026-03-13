Orden de líder iraní sacude mercado: petróleo se dispara

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves un 9,72 %, hasta situarse en 95,73 dólares el barril, después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, ordenara que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de abril sumaban 8,48 dólares al cierre anterior.

El nuevo líder iraní anunció este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho "debe permanecer cerrado".

Poco después, el comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alireza Tangsiri, confirmó que la República Islámica mantendrá bloqueado este enclave estratégico.

Por el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

El tráfico en el enclave estratégico se encuentra prácticamente detenido desde que iniciaron los bombardeos contra Irán, por parte de Estados Unidos e Israel, y la República Islámica escaló el conflicto a la región.

La Guardia Revolucionaria amenazó con atacar a los buques que intentaran cruzar el paso, y, pese a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ofrecer "seguridad" a los navieros, ayer jueves, su secretario de Energía afirmó que la Armada estadounidense no está lista aún para escoltar tanqueros a través del estrecho, como prometió el mandatario.