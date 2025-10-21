Padrino López dice que EE.UU. "no logrará" su objetivo en Venezuela

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Maduro, sugirió que el régimen da un trato digno a los capturados en los operativos de lucha contra el narcotráfico, además, aseguró que Estados Unidos no podrá lograr su objetivo en Venezuela.

Donald Trump ha manifestado que Estados Unidos enfrenta una guerra contra el narcotráfico, pero especialmente contra el Cartel de los Soles, lo que lo ha llevado a desplegar equipo militar en el Caribe y a atacar seis lanchas que presuntamente cargaban drogas en aguas internacionales.

Hasta el momento los ataques de Estados Unidos han dejado 27 muertos.

"Nosotros nos preguntamos eso, porque nos llama la atención, o es que las drogas que supuestamente salen del territorio venezolano, que supuestamente salen de Colombia, matan más o son más letales que cualquier otro tipo de droga? Entonces, el mundo debe pensar en ello. ¿Cuál es la estrategia realmente? ¿Cuál es el trasfondo que existe en ese despliegue militar aeronaval que tiene Estados Unidos en el Caribe? ¿Es realmente el narcotráfico?", dijo.

Agrega que Estados Unidos quiere apropiarse de los recursos naturales de Venezuela, pero no lo lograrán.