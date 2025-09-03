Pete Hegseth advierte más operaciones y le tira a Maduro

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, afirmó el miércoles que las operaciones militares contra los traficantes de narcóticos ilegales no se detendrán con el ataque que tuvo lugar ayer contra una embarcación procedente de Venezuela.

"Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en los barcos, porque esta es una misión mortalmente seria para nosotros, y no se detendrá sólo con este ataque", dijo a medios estadounidenses.

"Cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte", agregó.

El ejército de Estados Unidos dijo ayer que mató a 11 personas el martes en un ataque a una embarcación venezolana que presuntamente transportaba droga, dijo el presidente Donald Trump, en la primera operación conocida desde el reciente despliegue de buques de guerra de su administración en el sur del Caribe.

Por otro lado, el gobierno de Venezuela acusó al de Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video publicado el martes por el presidente de Donald Trump, con imágenes del ataque contra la embarcación.

"Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza", dijo el titular de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez.

En estos momentos Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para, dijo, combatir el tráfico de drogas que "contaminan" las calles del país.