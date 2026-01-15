Petro confirma reunión con Trump en la Casa Blanca el 3 de febrero

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que su esperada reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se llevará a cabo el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca tras una reciente llamada telefónica que ayudó a rebajar la tensión entre Washington y Bogotá.

Durante una intervención ante el Consejo de Ministros, Petro explicó que la reunión se concretó tras un intenso debate bilateral sobre narcotráfico, un tema que ha intensificado las diferencias entre ambos gobiernos. El mandatario calificó el encuentro como “determinante” y dijo que presentará a Trump datos sobre la lucha contra los narcóticos llevada a cabo por su gobierno para que conozca “realmente lo que ha pasado” en esa batalla.

Narcotráfico y cooperación bilateral

Como parte de los preparativos para la reunión, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, sostuvo encuentros en Washington con altos funcionarios de Estados Unidos para abordar la lucha conjunta contra el narcotráfico, al que calificó como un “enemigo común” de ambos países. En rueda de prensa junto al embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García Peña, Sánchez destacó la importancia de incrementar la eficiencia operativa en esta lucha.

Dentro de su agenda en la capital estadounidense, el ministro se ha reunido con miembros del Congreso de EE. UU., entre ellos el senador republicano Bill Hagerty y el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, Mike Rogers. Además, tiene previsto dialogar con autoridades del Departamento de Defensa y otros funcionarios de la administración Trump.

Tensiones diplomáticas recientes

La reunión Petro–Trump se produce en un contexto marcado por tensiones diplomáticas acumuladas entre Colombia y Estados Unidos en los últimos meses. Trump había anunciado previamente que recibiría a Petro en la Casa Blanca después de mantener una conversación con el líder colombiano, en la que ambos acordaron avanzar en temas de cooperación pese a las diferencias ideológicas y políticas sobre narcotráfico.

La cita del 3 de febrero en Washington es vista como una oportunidad para fortalecer la colaboración bilateral en materia de seguridad y narcotráfico, así como para tratar otros asuntos de interés común entre Colombia y Estados Unidos.