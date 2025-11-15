Mundo - 15/11/25 - 04:35 PM

Petro lamenta muerte de siete menores en bombardeo a guerrilleros

El presidente lamentó este sábado la muerte de al menos siete menores de edad en un bombardeo contra disidentes de las FARC en el departamento del Guaviare.

 

Por: Redacción/Crítica -

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó este sábado la muerte de al menos siete menores de edad en un bombardeo contra disidentes de las FARC en el departamento del Guaviare (centro-sur), pero asumió la responsabilidad por ese ataque, que mató a 20 guerrilleros del grupo liderado por Néstor Vera, alias Iván Mordisco.

"Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros", manifestó el mandatario en su cuenta de X, ante las críticas recibidas por la muerte de los menores en el bombardeo.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo hoy en un comunicado que al menos seis de los muertos que dejó ese bombardeo eran menores de edad, cifra que el Instituto de Medicina Legal (IML) elevó a siete, al tiempo que confirmó que son 20 los cuerpos recibidos, uno más de los informados inicialmente. 

