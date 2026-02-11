Tiroteo en escuela de Tailandia deja una mujer y dos estudiantes hospitalizados

Al menos una mujer y dos estudiantes, una de ellos una chica de 14 años, fueron ingresados en hospitales del sur de Tailandia tras resultar heridas en un tiroteo registrado este miércoles en una escuela de la provincia meridional de Songkhla.



El Ministerio de Salud Pública anunció en Facebook que una mujer recibió disparos en el pecho y torso y una estudiante de 14 años fue herida de bala en el abdomen. Ambas han sido sometidas a cirugías.



Además, otro estudiante de la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai, donde tuvo lugar el suceso, está siendo atendido en un hospital porque se cayó en medio del tiroteo y sufrió una herida en el tobillo.

La Policía de Tailandia aseguró que ha detenido a un hombre sospechoso de irrumpir a tiros en una escuela y retener a profesores y estudiantes en el sur del país.



Detallaron que el asaltante armado entró en la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai alrededor de las 4:45 hora local y realizó dos o tres rondas de disparos, tras lo cual retuvo a profesores y estudiantes, indicó previamente el Departamento de Relaciones Públicas provincial en su cuenta de Facebook.



Se desconoce cuántas personas estaban dentro de la escuela en el momento del suceso ni qué edades tienen los estudiantes.



Según las autoridades provinciales, el suceso tuvo lugar cuando las clases estaban llegando a su fin.



El sur de Tailandia es escenario habitual de ataques en las últimas décadas a raíz de una insurgencia de grupos separatistas que claman la independencia de algunas zonas de Songkhla y de tres provincias, predominantemente musulmanas.



Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales.

En julio del pasado año, un tiroteo en un mercado de Bangkok dejó tres fallecidos, mientras en 2022 otras 34 personas murieron, entre ellos 22 niños, tras el asalto de un expolicía en una guardería.