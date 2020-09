Policía mata a un joven de un balazo y se desata ola de protestas en Washington

Decenas de personas se manifestaron en la noche del miércoles y la mañana de este jueves en la capital de EE.UU. después de que la policía disparara mortalmente en el pecho a un joven afroamericano de 18 años que aparentemente iba armado con una pistola.

Con megáfonos y tambores, unas 30 personas se concentraron hoy frente a la residencia de la alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, para pedir que despida a Peter Newsham, el jefe del Departamento de Policía, que ha publicado el video del incidente para calmar los ánimos.

Los manifestantes, que en la noche del miércoles se concentraron ante las estaciones de policía de la ciudad, entonaron cánticos como "sin justicia, no habrá paz" y gritaron el nombre de Deon Kay, el joven afroamericano de 18 años al que un agente disparó mortalmente, de acuerdo al diario local Washingtonian.

This is Deon Kay, who police shot and killed in Washington DC today, as he was running away from them.



He had just turned 18. pic.twitter.com/X27noYPaFv