Machado promete regresar a Venezuela y anticipa pasos a una nueva victoria

La líder opositora venezolana y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, prometió este miércoles regresar a Venezuela y avanzó que informará en los «próximos días» sobre los «nuevos pasos» para concretar una «victoria».

«Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria. Pasos cuya explicación detallada me voy a reservar en estos momentos por razones que yo sé que nuestra gente entiende mejor que nadie», dijo Machado en un audio compartido en su cuenta de X, con motivo de la Navidad.

«Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar, junto a cada uno de ustedes, la fase definitiva de nuestra lucha, una lucha que ya es universal», añadió la opositora, sin dar más detalles al respecto.

Machado valoró los «sacrificios dolorosos» y los «costos muy altos» de los venezolanos, especialmente -dijo- para los «perseguidos políticos» y sus familiares, así como para quienes «pasan hambre», están sin trabajo y luchan por salir adelante en medio de la «tragedia económica» de Venezuela.

«Esta lucha es por cada uno de ustedes, para poner fin a esta injusticia y por eso jamás los dejaremos solos», prometió la también exdiputada.

A su juicio, los venezolanos están «librando una lucha ejemplar» y la «mejor prueba de ello» -subrayó- es el Premio Nobel de la Paz, otorgado este año a Machado «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos» y por su «lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Amenazas de «ejecución extrajudicial» a presos políticos

La líder opositora alertó de que en las últimas horas ha recibido información sobre «amenazas directas» y «sistemáticas» de «ejecución extrajudicial» contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda, cercano a Caracas.

En su cuenta de X, Machado aseguró que estas amenazas son «emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado».

«Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal», manifestó la también exdiputada, quien hizo responsable al Gobierno venezolano de «cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas».