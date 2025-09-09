Mundo - 09/9/25 - 08:44 AM

Primer ministro de Nepal dimite y matan a la exprimera dama

Incendiaron la casa del líder maoísta y ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal y apedrearon la del ministro de Información y Comunicación, Prithvi Subba Gurung.

 

Por: Redacción / Web -

El primer ministro de Nepal, K.P. Sharma Oli, dimitió a su cargo tras dos días de protestas del movimiento autodenominado "Generación Z" (nacidos entre 1997 y 2012) contra la corrupción y el veto de redes sociales, en las que murieron 19 personas y más de 300 resultaron heridas, según comunicó el mandatario en una carta de renuncia.

"He renunciado al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy (...), a fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país", dijo.

K.P. Sharma Oli, del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (CPN-UML), lideraba el Gobierno de Nepal desde julio de 2024. Anteriormente, había sido primer ministro de este país entre 2015 y 2016; y entre 2018 y 2021.

Este martes, las protestas subieron una nueva dimensión tras la muerte de una veintena de jóvenes en las protestas. En molestia, los manifestantes quemaron las viviendas de varios líderes políticos nepalíes, entre ellas la residencia privada de Oli en la localidad de Balkot. 

Los reportes de prensa también confirmaron que los manifestantes incendiaron la casa del líder maoísta y ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal y apedrearon la del ministro de Información y Comunicación, Prithvi Subba Gurung.

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, falleció tras ser incendiada dentro de su vivienda. Así lo informan el martes medios locales.

Según Khabarhub, el incidente ocurrió en su residencia en Dallu, un barrio de Katmandú, la capital, donde manifestantes la encerraron y prendieron fuego a la casa.

Además, "cientos de personas penetraron en el recinto del Parlamento y prendieron fuego al edificio principal", declaró el vocero, Ekram Giri. 

Hasta cinco ministros del Gobierno de Oli habían dimitido en las últimas 24 horas en protesta por la gestión de las protestas por parte del Ejecutivo nepalí. Aunque Katmandú había intentado calmar las manifestaciones levantando el veto a las plataformas de redes sociales que había entrado en vigor el pasado jueves.

 

