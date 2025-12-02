Putin: "Si Europa quiere la guerra con Rusia, estamos preparados"

El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió este martes en el Kremlin al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar los términos del plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos.



Según informó la agencia TASS, el líder ruso se reunió con el emisario estadounidense y con Jared Kushner, asesor y yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Exigencias «inadmisibles» para Moscú

Putin denunció que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias «inadmisibles» para Moscú con el único fin de «bloquear todo el proceso de paz».

«Presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad», dijo.

Niega atacar a Europa

Putin también volvió a negar que Rusia se proponga atacar un país europeo, aunque añadió que «si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo. Aquí no debe haber ninguna duda».

«No tenemos intención de atacar Europa. Lo he dicho cientos de veces», aseveró.

Además, acusó a los europeos de vivir «en la ilusión» de que pueden asestar a Rusia una «derrota estratégica», cuando insistió en que el ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kiev.