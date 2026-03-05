Suben a 72 los muertos en tres días de bombardeos israelíes en Líbano

El número de muertos en la campaña de bombardeos israelíes iniciada hace tres días contra el Líbano aumentó a 72 y el de heridos a 437, después de que 20 personas más fallecieran este miércoles en diferentes puntos del país, informaron fuentes oficiales.

"El balance de víctimas por la agresión israelí, desde la madrugada del lunes 2 de marzo hasta la tarde del miércoles 4 de marzo, ha ascendido a 72 muertos y 437 heridos", dijo en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Según el último informe de situación emitido por la Unidad de Gestión de Riesgo en Desastres, este miércoles se registraron una veintena de fallecimientos y 283 personas resultaron heridas.