Mundo - 05/3/26 - 12:00 AM

Suben a 72 los muertos en tres días de bombardeos israelíes en Líbano

Por: Beirut Crítica -

El número de muertos en la campaña de bombardeos israelíes iniciada hace tres días contra el Líbano aumentó a 72 y el de heridos a 437, después de que 20 personas más fallecieran este miércoles en diferentes puntos del país, informaron fuentes oficiales.

"El balance de víctimas por la agresión israelí, desde la madrugada del lunes 2 de marzo hasta la tarde del miércoles 4 de marzo, ha ascendido a 72 muertos y 437 heridos", dijo en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Según el último informe de situación emitido por la Unidad de Gestión de Riesgo en Desastres, este miércoles se registraron una veintena de fallecimientos y 283 personas resultaron heridas.

Te puede interesar

Ecuador rompe relaciones con Cuba, diplomáticos tienen 48 horas para salir

Ecuador rompe relaciones con Cuba, diplomáticos tienen 48 horas para salir

 Marzo 04, 2026
Los gringos tienen suficiente arsenal para culminar la campaña contra Irán

Los gringos tienen suficiente arsenal para culminar la campaña contra Irán

 Marzo 04, 2026
La Casa Blanca no descarta tropas sobre el terreno en la ofensiva contra Irán

La Casa Blanca no descarta tropas sobre el terreno en la ofensiva contra Irán

 Marzo 04, 2026
España niega 'tajantemente' un acuerdo para cooperar con el Ejército de EE.UU.

España niega 'tajantemente' un acuerdo para cooperar con el Ejército de EE.UU.

 Marzo 04, 2026
Convocan a embajador iraní en Londres tras ataque a base británica en Chipre

Convocan a embajador iraní en Londres tras ataque a base británica en Chipre

 Marzo 04, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora

Mecánico muere aplastado por vehículo en Pacora