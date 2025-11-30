Mundo - 30/11/25 - 09:26 AM

Tiroteo sacude fiesta infantil en California y deja cuatro muertos

Por: EFE

Un ambiente que debía ser de alegría terminó en tragedia cuando cuatro personas murieron y diez quedaron heridas durante un tiroteo registrado en plena fiesta de cumpleaños infantil en la ciudad de Stockton, al norte de California.

El ataque ocurrió la noche del sábado dentro de un restaurante, donde varias familias celebraban el cumpleaños de un menor. 

Según la policía, el hecho pudo haber sido un ataque selectivo, mientras continúan buscando al responsable.

Entre las víctimas hay niños y adultos, aunque aún no se han revelado detalles sobre su identidad ni sobre la condición de los heridos, varios de ellos trasladados a hospitales locales.

La Oficina del Sheriff del condado de San Joaquín informó que el tiroteo ocurrió poco antes de las 6:00 p.m. y que, por ahora, la información sigue siendo limitada mientras avanzan las investigaciones.

Los primeros indicios sugieren que puede tratarse de un incidente selectivo”, señaló la institución, explicando que los detectives trabajan para determinar qué originó esta tragedia.

El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, confirmó que el ataque ocurrió en una fiesta infantil y expresó su indignación: “Una fiesta de cumpleaños nunca debería ser un lugar donde las familias teman por sus vidas. Los niños nunca deberían perder la vida de esta manera”.

 

 

