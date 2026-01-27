Mundo - 27/1/26 - 12:00 AM

Tormenta deja muertos y miles de hogares sin luz

Por: Nueva York EFE -

Al menos 15 personas han fallecido por la tormenta invernal que afecta a dos tercios de la geografía estadounidense desde este fin de semana y que también ha llevado ayer lunes a que 800.000 hogares permanezcan sin electricidad.

Hasta ahora, 15 personas han fallecido por el frío o la nieve. En Texas, una joven de 16 años murió en Frisco en un accidente de trineo, precisa la Policía, mientras que otra persona fue hallada sin vida en una gasolinera en la capital del estado, Austin, por aparente hipotermia.

Mientras, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó ayer de que cinco personas han muerto en la ciudad.

"Aunque aún desconocemos las causas de sus muertes, no hay nada que nos recuerde con más fuerza el peligro que supone el frío extremo y lo vulnerables que son muchos de nuestros vecinos, especialmente los neoyorquinos sin hogar", indicó Mamdani en una conferencia de prensa.

El edil ordenó además que las escuelas públicas de la ciudad impartiesen clases en línea por el temporal. De acuerdo con el alcalde, más de 400.000 padres, alumnos y trabajadores se conectaron esta mañana a sus clases virtuales.

Por otro lado, también se han reportado víctimas mortales en Arkansas, Lehigh (Pensilvania), Massachusetts, Tennessee, Luisiana y Kansas, de acuerdo con medios estadounidenses.

