Mundo - 26/12/25 - 12:40 PM

Tribunal de China condena a muerte a padre que mató a sus dos hijos

La corte determinó que el acusado actuó de manera deliberada y aprovechó la relación de dependencia y confianza propia de la edad de las víctimas.

 

Por: Pekín, 26 dic (EFE) -

Un tribunal de la provincia china de Guizhou (centro) condenó este viernes a la pena de muerte a un hombre acusado de asesinar de forma intencionada a sus dos hijos menores, después de considerar probados unos hechos que se remontan a un conflicto conyugal.

De acuerdo con un tribunal de la localidad de Zunyi, el condenado, identificado como Liu Zhongjie, engañó a sus dos hijos, de 10 y 7 años, para que ingirieran un pesticida agrícola, una sustancia tóxica de uso extendido en el ámbito rural.

El tribunal estableció que, tras la ingestión del veneno, el acusado no adoptó ninguna medida de auxilio ni solicitó atención médica, lo que provocó la muerte de ambos menores.

La corte determinó que el acusado actuó de manera deliberada y aprovechó la relación de dependencia y confianza propia de la edad de las víctimas.

El fallo subrayó que los hechos se produjeron en un contexto de una disputa conyugal que el acusado no supo "gestionar adecuadamente", sin dar más detalles al respecto.

En su resolución, el tribunal consideró que la conducta del acusado constituyó un delito "extremadamente grave" de homicidio intencional, al haber empleado un método que puso en grave riesgo la vida de los menores y haber omitido cualquier intento de rescate posterior. 

Te puede interesar

Tribunal de China condena a muerte a padre que mató a sus dos hijos

Tribunal de China condena a muerte a padre que mató a sus dos hijos

 Diciembre 26, 2025
Trump anuncia que EE.UU. bombardeó al grupo terrorista ISIS en Nigeria

Trump anuncia que EE.UU. bombardeó al grupo terrorista ISIS en Nigeria

 Diciembre 26, 2025
Venezolanos, más preocupados por la economía que por el despliegue de EE.UU.

Venezolanos, más preocupados por la economía que por el despliegue de EE.UU.

 Diciembre 25, 2025
¡Vergu...ro en Honduras! Opositora denuncia fraude en elección de presidente

¡Vergu...ro en Honduras! Opositora denuncia fraude en elección de presidente

 Diciembre 25, 2025
Papa pide paz para Israel y Palestina y dialogar para acabar con la guerra

Papa pide paz para Israel y Palestina y dialogar para acabar con la guerra

 Diciembre 25, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos
¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar

¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar
Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa

Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa
¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

484 presos pa´ la calle por rebaja de pena ¡Jingle Bell!

484 presos pa´ la calle por rebaja de pena ¡Jingle Bell!