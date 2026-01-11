Trump advierte a Cuba de que no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)".



"PERO YA NO MÁS!", espetó Trump en su red Truth Social, donde recalcó que "la mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EE.UU." y Venezuela ahora cuenta con el ejército "más poderoso" del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.



Así, "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA!": "¡CERO! Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", añadió el republicano, que desde la captura de Nicolás Maduro vienen pronosticando que el Gobierno cubano caerá pronto.



Tras aludir a que Cuba proporcionó "a los dos últimos dictadores" venezolanos "servicios militares" a cambio del petróleo y el dinero que ha permitido a la isla "sobrevivir" durante muchos años, Trump se congratuló de que "la mayoría" de los militares cubanos murieron tras el ataque perpetrado por fuerzas estadounidenses la semana pasada en Venezuela, que acabó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.



Tras esa operación, "Venezuela ya no necesita protección" de los cubanos, "los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años", agregó el presidente y magnate estadounidense.



Porque Venezuela -abundó- ahora cuenta con Estados Unidos y su ejército, "con diferencia" el "más poderoso del mundo", para "protegerlos".



"Y los protegeremos", aseguró Trump.



La operación 'Resolución Absoluta' del pasado día 3 enero, como se bautizó a la maniobra de Estados Unidos para deponer a Nicolás Maduro al frente de Venezuela, causó al menos la muertes de 56 militares, 32 de ellos cubanos, según el Gobierno de La Habana.