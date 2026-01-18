Trump baila “Gasolina” y la Casa Blanca prende TikTok

La Casa Blanca volvió a sacudir las redes al publicar en su cuenta oficial de TikTok un video celebrando la baja del precio de la gasolina en Estados Unidos.

La pieza mezcla imágenes del presidente Donald Trump con el tema “Gasolina” de Daddy Yankee, una combinación poco común para un mensaje institucional.

En el clip aparecen textos como “promesas hechas, promesas cumplidas”, mientras se muestran precios del galón en varias ciudades del país. Las cifras van desde 1.92 dólares en Texas hasta 2.92 en Oregón, y el propio video señala que 43 estados mantienen precios por debajo de los tres dólares.

El momento que más ruido generó llega casi al cierre: Trump bailando, moviendo los brazos al ritmo del reguetón. El video superó los ocho millones de reproducciones y acumuló más de un millón de “me gusta”, desatando una avalancha de reacciones y comentarios.

Los datos oficiales acompañan el mensaje. Según el Departamento de Energía, el precio promedio nacional de la gasolina regular se mantiene por debajo de los tres dólares desde octubre, con un valor de 2.665 dólares por galón al 12 de enero, mientras los mercados internacionales del petróleo registran caídas en sus cotizaciones.