Trump se reúne con Netanyahu y le dice que prefiere una solución negociada con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este miércoles al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su reunión en la Casa Blanca que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán.

"Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo", detalló el presidente en la plataforma Truth Social.

Trump reveló que durante el encuentro, que se prolongó por dos horas y media, le informó al primer ministro que su "preferencia" es alcanzar un acuerdo con Irán y que, de no ser posible, "simplemente tendremos que ver cuál es el resultado".