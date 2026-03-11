Un buque griego es atacado cerca del estrecho de Ormuz sin causar víctimas

Un buque granelero de propiedad griega fue alcanzado este miércoles por un proyectil de origen desconocido cerca del estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, según confirmó a EFE una fuente de la empresa propietaria del barco.



El granelero 'Star Gwyneth', que navega bajo bandera de las Islas Marshall pero pertenece a la naviera griega 'Star Bulk Carriers', fue alcanzado por un proyectil cuando estaba anclado a unas 50 millas náuticas al noroeste de Dubái, indicó la compañía desde su sede en Atenas.



Los 22 miembros de la tripulación están "sanos y salvos", informó la compañía.



"El buque no estaba tratando de pasar por el estrecho (de Ormuz) sino que estaba anclado en el golfo Pérsico", dijo a EFE un responsable de la empresa, quien añadió que el granelero ha podido trasladarse por sus propios medios "más hacia el oeste" y anclar nuevamente en una zona más alejada del estrecho.



Según una alerta emitida por la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés) unos minutos después del incidente, el propio capitán de la embarcación informó del ataque, de autoría aún desconocida.



Antes de este incidente, esta agencia alertó sobre otros dos ataques a un buque portacontenedores y a un buque de carga cerca del estrecho de Ormuz.



UKMTO notificó que el capitán del portacontenedores alertó de que la embarcación había sufrido daños por parte de un "proyectil sin identificar" a 25 millas náuticas (46 kilómetros) al noroeste de Ras Al Jaima, en la costa de Emiratos Árabes Unidos, dentro del golfo Pérsico.



Horas después, la agencia informó de que un buque de carga fue alcanzado por un proyectil desconocido a 11 millas náuticas (20,37 kilómetros) al norte de Omán, en el estrecho de Ormuz, y provocó un incendio a bordo. La embarcación solicitó asistencia y su tripulación procedió a evacuarlo.



Según Naftemporiki, el buque portacontenedores es el 'One Majesty' de bandera japonesa, mientras que el barco de carga, cuyo nombre por ahora se desconoce, navega bajo bandera tailandesa.