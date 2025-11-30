Mundo - 30/11/25 - 10:19 PM

Un hombre muere tras invadir el recinto de una leona en un zoológico en Brasil

Según la policía, la acción habría sido un posible acto de suicidio.

 

Por: Río de Janeiro, 30 nov (EFE) -

 Un hombre murió este domingo al ser atacado por una leona tras invadir el recinto donde permanece el animal en un zoológico de la ciudad de João Pessoa, capital del estado de Paraíba, al noreste de Brasil, informaron fuentes oficiales.

El individuo, del que se desconoce su identidad, escaló una pared de más de seis metros, superó las rejas de seguridad y accedió al lugar en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, según el comunicado de la alcaldía municipal.

Aunque el personal de seguridad intentó impedir la invasión, el hombre actuó con rapidez y terminó siendo atacado por el animal y murió en el lugar.

El portal VoxPB difundió en su cuenta de Instagram un video del incidente registrado por uno de los visitantes que se encontraba en ese momento en el lugar, en el que se observa al hombre bajar por el tronco de un árbol, mientras la leona se va acercando lentamente hacia él y luego lo atrapa cuando llega al piso.

Tras el ataque, el parque informó en un comunicado que cerró de inmediato el servicio al público para garantizar la seguridad y permitir la remoción del cuerpo.

La administración del parque subrayó que cumple con normas técnicas y estándares de seguridad, y aseguró que colabora plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos.

La institución lamentó profundamente lo ocurrido, expresó solidaridad con la familia de la víctima y anunció que permanecerá cerrada hasta la conclusión de las investigaciones.
 

