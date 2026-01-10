Un terremoto de magnitud 5,1 sacude la costa sur de Italia

Un terremoto de magnitud 5,1 en la escala de Richter y con epicentro en el mar Jónico sacudió este sábado la costa de Reggio Calabria (sur de Italia), sin que se hayan registrado daños, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

El temblor se registró a las 5:53 hora local (4:53 GMT), con epicentro a más de 20 kilómetros mar adentro frente a la costa jónica y a una profundidad de 65 kilómetros, y fue sentido en la ciudad de Reggio Calabria, así como en otras zonas de la región de Calabria (sur) y de la vecina isla de Sicilia (sur).

"Terremoto frente a Reggio Calabria: de las primeras verificaciones efectuadas por la #SalaSituazioneItalia del Departamento, en contacto con el territorio, NO resultarían por el momento daños a personas ni a bienes", indicó el Departamento de Protección Civil italiano en un mensaje difundido en la red social X.

La sacudida provocó momentos de temor entre la población, con varias llamadas a los servicios de emergencia y numerosos mensajes en redes sociales, aunque las primeras inspecciones no han detectado consecuencias graves, según señalaron responsables de Protección Civil.

Como medida de precaución, desde las 6:00 hora local (5:00 GMT) permanece suspendida la circulación ferroviaria entre las localidades de Roccella Jonica (sur) y Melito di Porto Salvo (sur), en la línea Catanzaro–Melito, para permitir las verificaciones técnicas del estado de la infraestructura, informó la Red Ferroviaria Italiana.

Las autoridades mantienen activados los protocolos de vigilancia y seguimiento ante posibles réplicas.