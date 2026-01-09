Nacional - 09/1/26 - 09:46 AM

Canciller: Panamá le dijo al mundo que la soberanía no se negocia, se respeta

"Sin el sacrificio de esos 21 hombres valientes, nunca hubiésemos logrado los tratados Torrijos-Carter", dijo Martínez Acha

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino, junto a la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, llegó al monumento “La Llama Eterna” para honrar a los Mártires del 9 de Enero de 1964, los que dieron la vida por que Panamá fuera y siga siendo nuestra.

El acto, cargado de emoción, reunió a familiares de los mártires, ministros, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, y miembros del cuerpo diplomático.

El canciller Javier Martínez Acha fue el encargado de recordar a los héroes: “Un pueblo pequeño en territorio, pero gigante en dignidad, les dijo al mundo que su soberanía no se negocia, se respeta”.

Martínez Acha explicó que sin el sacrificio de esos 21 hombres valientes, nunca hubiésemos logrado los tratados Torrijos-Carter, la reversión del Canal de Panamá ni su ampliación. “Murieron para que hoy podamos decir sin miedo: Panamá es nuestra, el Canal es nuestro y el territorio es nuestro”, enfatizó.

Al final del homenaje, los sobrevivientes del Movimiento Nacional de Mártires de Enero de 1964 entregaron al presidente una placa de reconocimiento por su defensa firme de la soberanía frente a los embates de quienes intentan intervenir en los recursos y la dignidad de la nación. 

El gesto conmovió a Mulino, quien agradeció el ejemplo de lucha y amor por Panamá.

La actividad cerró con un sentimiento común: recordar, honrar y mantener viva la memoria de quienes dieron todo por la patria.

 

