Mundo - 30/11/25 - 04:36 PM

Venezuela denuncia que EE.UU. busca apoderarse de sus reservas petroleras

A través de una carta, firmada por Maduro y publicada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo venezolano acusó a Estados Unidos de buscar apoderarse de las reservas petroleras.

 

Por: Caracas / EFE -

El Gobierno de Venezuela denunció este domingo ante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, que Estados Unidos busca apoderarse de las reservas petroleras del país suramericano, al mantener un despliegue militar en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

A través de una carta, firmada por el presidente Nicolás Maduro y publicada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo venezolano acusó a Estados Unidos de buscar apoderarse de las reservas petroleras, por medio -según dijo- «del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país».

«Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional», agregó.

Las tensiones entre Venezuela y EE.UU.

El Gobierno de Maduro aseguró que Venezuela se mantendrá firme en la defensa de sus recursos naturales energéticos y «no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza».

Además, espera contar con los mejores esfuerzos del secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, así como con los miembros de la alianza OPEP+, para contribuir a detener la que consideró como una «agresión que se gesta con cada vez más fuerza» y, advirtió, «amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores».

Desde mediados de agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, en aguas próximas a Venezuela, que defiende como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico, pero que Caracas ve como una «amenaza» que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Te puede interesar

Venezuela denuncia que EE.UU. busca apoderarse de sus reservas petroleras

Venezuela denuncia que EE.UU. busca apoderarse de sus reservas petroleras

 Noviembre 30, 2025
Guyana y Trinidad, vecinos de Venezuela, reportan normalidad en espacio aéreo

Guyana y Trinidad, vecinos de Venezuela, reportan normalidad en espacio aéreo

 Noviembre 30, 2025
Comienza la reunión para lograr la paz entre Ucrania y Rusia

Comienza la reunión para lograr la paz entre Ucrania y Rusia

 Noviembre 30, 2025
Tiroteo sacude fiesta infantil en California y deja cuatro muertos

Tiroteo sacude fiesta infantil en California y deja cuatro muertos

 Noviembre 30, 2025
Venezuela repudia mensaje de Trump; dice no aceptará órdenes

Venezuela repudia mensaje de Trump; dice no aceptará órdenes

 Noviembre 29, 2025

Durante estos meses, los militares estadounidenses han atacado 20 lanchas que presuntamente cargaban drogas, en las que han muerto al menos 83 personas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela
Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar

Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar
Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack

Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack
Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas