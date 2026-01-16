Mundo - 16/1/26 - 03:59 PM

Venezuela insiste en que dará la 'pelea' por la libertad de Maduro

El ministro de Exteriores indicó que el retorno del presidente "significará la victoria de la justicia,

 

Por: Redacción/EFE -

El canciller de Venezuela, Yván Gil, volvió a insistir este viernes en que su país dará la "pelea" en todos escenarios para lograr la libertad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos junto a la primera dama, Cilia Flores.

"Como bolivarianos y bolivarianas, como chavistas que somos, asumimos ese compromiso y vamos a dar la pelea, como lo ha dicho la presidenta encargada, pelea en el campo jurídico, en el campo diplomático, en el campo del diálogo y seguro que vamos a vencer", dijo Gil en un encuentro con la red de juristas chavistas en Caracas.

El ministro de Exteriores indicó que el retorno del presidente "significará la victoria de la justicia, la victoria de la legalidad, la victoria de la diplomacia y la victoria de la razón sobre la fuerza, sobre las armas y sobre la muerte".

"No hay argumento válido que sostenga la tesis de poder realizar un secuestro de un jefe o jefa de Estado", destacó.

Gil señaló también que llevarse a un presidente de un país "usando para ello los recursos tecnológicos, militares, de amenaza" tiene "consecuencias impensables para la seguridad internacional".

Más temprano, el número dos del chavismo y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no descansa "ni un instante" para lograr la libertad de Maduro y Flores, capturados el pasado 3 de enero en un ataque estadounidense a Caracas y otros tres estados cercanos.

Después de la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a Delcy Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta, asumir como presidenta encargada.

Rodríguez ya ha señalado en varias ocasiones que trabaja para lograr la libertad de Maduro y el jueves dijo que si le tocara ir a Washington iría "de pie" y no "arrastrada". 

