Cámara Marítima de Panamá lanza Convención Marítima de las Américas

El evento será desarrollará el 7 y 8 de mayo, en el Megapolis Convention Center.

 

La Cámara Marítima de Panamá lanzó esta semana oficialmente la Convención Marítima de las Américas, el principal encuentro de negocios del sector marítimo, logístico y portuario del hemisferio occidental. 

El evento será desarrollará el 7 y 8 de mayo,  en el Megapolis Convention Center.

René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, señaló que la MCA 2026 será una plataforma estratégica para proyectar el liderazgo del país en el comercio marítimo global.

“Panamá conecta más de 140 rutas marítimas, enlaza 160 países y concentra cerca del 25% del PIB nacional vinculado a los servicios marítimos y logísticos. Esta convención es una vitrina para mostrar esa fortaleza al mundo”, subrayó.

La convención reunirá más de 400 participantes internacionales, 30 compañías y delegaciones provenientes de 40 países, explicó Gerardo Bósquez, presidente del Comité Organizador de MCA 2026.

La MCA 2026 contará con una agenda integral de *dos días de negocios, innovación y cooperación estratégica*, que incluirá: exhibición comercial internacional y conferencias magistrales con expertos globales.

Por otro lado, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Autoridad de Turismo de Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá coincidieron en que la MCA 2026 fortalecerá la proyección internacional del país, alineada con la Estrategia Marítima Nacional, una hoja de ruta de 25 años que articula al sector público, privado y académico para un desarrollo marítimo sostenible y competitivo.

Panamá alberga el registro marítimo más grande del mundo, con más de 8,500 naves, es el principal hub logístico de Latinoamérica*, y registra más de *14,000 tránsitos anuales* por el Canal de Panamá, conectando cerca de *1,920 puertos* a nivel global.
 

