Mundo - 20/1/26 - 12:00 AM

Zelenski advierte que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala

El presidente ucraiano, Volodimir Zelenski, advirtió en su alocución nocturna este lunes de que Rusia ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió a los ucranianos estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas.

"En los próximos días tenemos que estar extemadamente vigilantes, Rusia ha preparado un ataque a gran escala y está esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo", dijo Zelenski según la agencia Ukrinform.

"Por favor, atended todas las alertas aéreas, cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población", agregó.

Zelenski señaló que ha recibido los informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que advirtieron sobre posibles actos de sabotaje así como de ataques a personalidades ucranianas.

Además, dijo haber aprobado operaciones para fortalecer la defensa.

