Arranca la venta navideña: 38 mil arbolitos tocan puerto y pasan filtro

Mientras la gente ya anda buscando adornos y luces para darle vida a la casa, por los puertos del país está entrando la verdadera señal de que la Navidad ya llegó: casi 38 mil arbolitos fresquecitos, distribuidos en 47 contenedores que ya pasaron revisión del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Según explicó la institución, cada contenedor carga entre 1,000 arbolitos pequeños o entre 400 y 600 grandes, dependiendo del tamaño. 

Y esto apenas es el comienzo: todavía faltan entre 60 y 65 contenedores en total, con los últimos entrando a inicios de la segunda semana de diciembre, justo cuando la gente empieza a armar el arbolito en familia.

El MIDA, a través de los equipos de Cuarentena Agropecuaria y Sanidad Vegetal, viene metiéndole ojo a estas importaciones desde octubre. 

El grueso de los árboles entra por el puerto de Manzanillo, en Colón, y casi todos vienen desde Canadá, país que lleva años siendo el principal proveedor.

Las inspecciones son aleatorias, como dice la ley del campo: se revisa lo que llega y se muestrea para detectar cualquier plaga escondida. Sí se han encontrado algunos insectos, pero —según el MIDA— ninguno representa un riesgo cuarentenario para el país.

Un detalle importante: Panamá ya no inspecciona los árboles en el país de origen. Ahora solo los recibe con certificación fitosanitaria y hace muestreos en el puerto.


Eso sí, si algún contenedor viene con una plaga peligrosa, no hay cuentos: queda retenido y se devuelve al país de origen.

Así que por ahora, todo apunta a que los arbolitos vienen sanos, frescos y listos para llenar de olor a pino miles de hogares panameños esta Navidad.

