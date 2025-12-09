No aparece arma utilizada en femicidio en Arraiján

Panamá- El historial de violencia doméstica y la ausencia del arma de fuego utilizada por un hombre de 35 años para asesinar a su pareja y luego suicidarse forman parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

En este caso, Marimar Pérez, de 30 años, pese a sufrir el constante maltrato por parte de su pareja, nunca presentó una denuncia en su contra.

Más de una vez, según indican familiares, debió buscar refugio en casa de su madre junto a sus cuatro hijos.

El 8 de diciembre, un hombre de 35 años llegó a la casa que compartía con Marimar y sus hijos, en La Playita de Bique, distrito de Arraiján, y encerró en una habitación a los niños.

Tras varios minutos de discusión entre la pareja, se escucharon varios disparos de arma de fuego y luego solo silencio. Una de las niñas, de 10 años, fue quien salió de la habitación para pedir ayuda.

Cuando los vecinos entraron a la vivienda, tras forzar la puerta, encontraron a la pareja muerta dentro, con disparos en la cabeza.

El arma de fuego utilizada en este hecho de sangre no fue ubicada en el sitio por la Policía Nacional y el personal del Ministerio Público durante el levantamiento de los cuerpos. Entonces ¿dónde está la pistola?, ¿alguien más disparó? o ¿alguien la tomó de la escena?, son preguntas que aún no tienen respuesta.

Por otra parte, a través de un comunicado, el Ministerio de la Mujer confirmó no haber recibido, por parte de la ahora occisa, alguna denuncia de violencia doméstica.

Además, la entidad hizo un llamado urgente a toda la sociedad a no callar ante cualquier señal o sospecha de violencia doméstica.

También se informó que los menores, que han quedado huérfanos de madre y padre, se encuentran bajo custodia de un familiar.