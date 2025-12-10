Nacional - 10/12/25 - 09:25 AM

Veraguas estrena nuevos centros educativos de un costo superior a $2 millones

Ambos centros cuentan con dos aulas teóricas y salón de apoyo.

 

Redacción / Crítica

Más de 100 estudiantes, maestros y padres celebraron hoy la inauguración de los centros educativos Buena Vista y El Pedregoso, dos obras que por fin le dan aulas seguras y dignas a comunidades que por años estuvieron esperando mejoras.

El Centro Educativo Buena Vista, entregado por el Meduca con una inversión de B/. 1,130,264.52, incluye dos aulas teóricas, salón de apoyo, preescolar con área de juegos, cocina comedor, baños tipo II, plaza cívica, asta de bandera, cobertizo y sistema fotovoltaico de 10 KVA, además de agua, tanques de reserva, sistema contra incendios y señalización.

Mientras que el Centro Educativo El Pedregoso contó con un costo de B/. 1,157,625.59 e integra dos aulas teóricas, salón de apoyo, preescolar con juegos, cocina comedor, servicios sanitarios tipo II, plaza cívica y cobertizo, con tanque séptico, tanques de agua, alarma contra incendios, tuberías nuevas y pintura general.

