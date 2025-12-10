Con aguacero y filas largas, colonenses compran bolsas navideñas en Colón

Desde antes del amanecer, los colonenses y chiricanos se plantaron en las filas, paraguas en mano y el ánimo firme, para asegurar su caja navideña del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Las naviferias en Colón arrancaron a las 3:45 a. m., con tres puntos habilitados: los terrenos de la Feria de Buena Vista, el Centro de Arte y Cultura en el casco de la ciudad y el mercado periférico de San Juan.

Para este último lugar se dispusieron 5,000 cajas navideñas, mientras que en el Centro de Arte y Cultura se ofrecieron 7,500 bolsas con productos típicos de la temporada, incluyendo frutas y la tradicional rosca navideña.

El subdirector del IMA, Walter Rodríguez Quesada, recorrió los puntos y aseguró que la jornada transcurrió sin incidentes, destacando que este año Colón tendrá 17 naviferias distribuidas entre Costa Arriba, Costa Abajo y el área insular.

En Chiriquí, la última naviferia de la provincia arrancó cerca de las 4:00 a. m. en los terrenos de la Feria Internacional de David.

Según el director del IMA, Nilo Murillo, en pocas horas ya habían atendido a 4,000 personas gracias a 15 cajas de cobro que agilizaron la entrega.

Murillo aprovechó para alertar sobre intentos de estafa: “Hay gente vendiendo jamones que no son del IMA. No caigan en eso. Este es un programa para apoyar a las familias con productos de calidad y bajo costo”, indicó.

Las actividades continuarán este jueves en Santiago (Santiago Mall y Omar Torrijos) y Atalaya, mientras que el viernes regresan a Colón.

La fase más concurrida se espera del 15 al 19 de diciembre en la ciudad de Panamá, donde miles de familias buscarán sus cajas navideñas y otros productos del IMA.

Pese a la lluvia y la madrugada, la asistencia constante dejó claro que las familias valoran estas naviferias, donde pueden acceder a alimentos de calidad sin afectar su presupuesto.