Buscan fortalecer la vigilancia y control del gusano barrenador

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Salud Animal, participó en la Reunión Regional de Planificación en Gusano Barrenador del Ganado (GBG), organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos/Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (USDA/APHIS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

De acuerdo con el MIDA, la reunión, orientada a fortalecer la cooperación técnica y los mecanismos que regulan la movilización de animales en la región, así como a reforzar las capacidades de vigilancia y coordinación sanitaria entre los países, se realizó en San José, Costa Rica, en la que participaron delegaciones de los países de Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, Nicaragua, Costa Rica, México, Estados Unidos y Panamá.

En representación del MIDA, el Dr. Lester Reyes, subdirector nacional de Salud Animal y jefe del Departamento de Epidemiología, realizó presentación de la situación epidemiológica nacional del gusano barrenador, las acciones implementadas, principales dificultades, limitaciones, normativa vigente para el movimiento de ganado bovino y otros animales susceptibles, capacidad operativa, principales vías de riesgo y rutas informales/ilegales de desplazamiento que inciden en la propagación del gusano barrenador.

En el encuentro, representantes de los demás países realizaron sus respectivas presentaciones.

Para abordar los temas técnicos planteados, se conformaron grupos de trabajo en los que los doctores Lester Reyes y Humberto Hernández, jefe del Departamento de Educación Sanitaria participaron como moderadores y/o relatores, contribuyendo a la elaboración de propuestas regionales y líneas de acción conjuntas.

El encuentro permitió establecer bases técnicas para futuras acciones coordinadas, fortalecer el intercambio de información entre los países y reafirmar el compromiso regional de continuar trabajando de manera conjunta para proteger la salud animal y apoyar el desarrollo sostenible del sector agropecuario.

Asimismo, se revisaron avances conjuntos, se impulsó la armonización de protocolos regionales, se creó una hoja de ruta y la confirmación de grupos de trabajo que contarán con el apoyo de los organismos internacionales participantes.