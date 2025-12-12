Nacional - 12/12/25 - 05:17 PM

Policía Nacional lamenta el asesinato del capitán José Izasa Melo

Por: Redacción/Crítica -

La Policía Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del Capitán Post Mortem José Izasa Melo, un valiente oficial que perdió la vida en el cumplimiento de su deber.

El hecho se registró después de que las unidades policiales en Caimitillo recibieran una alerta sobre dos sujetos en moto que realizaban detonaciones en el área de Calzada Larga. 

De acuerdo con la institución, estos individuos hicieron caso omiso a la voz de alto emitida por la unidad, lo que derivó que impactarán al uniformado, causándole la muerte.

La Policía Nacional repudia enérgicamente estos actos de violencia e irrespeto hacia los miembros de la fuerza pública, quienes arriesgan su vida diariamente para proteger a la ciudadanía. 

Por ello, la institución reafirma su compromiso inquebrantable de no descansar hasta dar con los responsables de este cobarde ataque.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, dijo la delincuencia no tendrá tregua, venga de donde venga. Todo aquel que atente contra la vida de un policía será rastreado, identificado y puesto a órdenes de la justicia. 

"El Estado no claudica. Respaldo total a las unidades de la Fuerza Pública, que con honor y valentía cumplen su deber al servicio de Panamá", añadió.

 

 

 

