Aduana decomisa mercancía hallada en un depósito en La Chorrera

Neumáticos, aparatos eléctricos y más de 50 cajas que contenían una variedad de productos fueron confiscados en este operativo.

 

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) procedió este jueves a la retención de mercancía almacenada en un depósito ubicado en el corregimiento de Barrio Colón en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Neumáticos, aparatos eléctricos y más de 50 cajas que contenían una variedad de productos fueron confiscados en este operativo.

Inspectores de la DPFA indicaron que los propietarios del depósito no pudieron presentar la documentación que respaldara la compra de la mercancía.

Además de ello, se procedió al decomiso de cajas de cigarrillos de contrabando y productos derivados del tabaco, por un valor de $30.000,00.

Toda la mercancía confiscada fue trasladada a la sede de Aduanas en la ciudad capital para el trámite correspondiente e inicio de las investigaciones de rigor.

 Cabe destacar que la DPFA durante el “Operativo Navidad sin Contrabando”, iniciado el 1 de octubre, ha retenido: licores, cigarrillos, productos agrícolas y otros con un valor estimado de un millón 752 mil 371 balboas.

