Canal presentó en Houston proyectos de nuevos puertos y gasoducto

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, compartió los planes estratégicos de la vía interoceánica.

Durante la Conferencia Marítima Internacional de Houston (HIMC), Vásquez habló sobre el desarrollo estratégico del gasoducto y la construcción de dos puertos en ambos extremos del Canal, proyectos que buscan fortalecer su capacidad para ofrecer un servicio eficiente y confiable a sus clientes, mientras mitiga los riesgos asociados con los cambios climáticos y la incertidumbre global.

“Estamos trabajando arduamente para garantizar que las condiciones ambientales y climáticas no interrumpan las operaciones. Pero, con estos proyectos, también aseguramos que el Canal de Panamá mantenga su compromiso con la diversificación mediante inversiones que brinden certeza operativa a la industria”, señaló Vásquez.

El administrador destacó el creciente aumento en la demanda del mercado que impulsa las iniciativas de infraestructura de gas del Canal. De acuerdo con las proyecciones del Canal, los volúmenes de gas licuado de petróleo (GLP) se duplicarán en los próximos diez años.

“Casi todo lo que sale de Estados Unidos hacia Asia pasa por el Canal de Panamá… Si no hacemos nada, perderemos esa parte del mercado. Nuestra visión a largo plazo para el canal incluye aprovechar ese crecimiento en volumen”, afirmó.

En tanto, adelantó que el desarrollo de los dos nuevos puertos permitirá fortalecer la conectividad marítima y enfatizó que el Canal le dará la bienvenida a empresas capaces de aportar valor significativo, definido dentro del marco de los intereses a largo plazo de Panamá.

“Las decisiones las toma el Canal y su junta directiva. Esa distinción es importante porque elimina la posibilidad de influencias políticas”, dijo.

Por otro lado, mencionó que para diciembre tiene previsto reuniones con operadores portuarios y clientes para avanzar en la ejecución de estos proyectos.

"Probablemente para la primera semana de diciembre tendremos reuniones individuales con operadores portuarios y clientes navieros. Estamos preparando los términos de referencia para el proceso de precalificación. Nos estamos moviendo con rapidez", afirmó.