Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar

El conocido Jesús Antonio Alemán, que fuera excandidato independiente a representante de Juan Díaz, murió tras recibir varios impactos de bala.

Según los primeros informes, estaba en la inauguración de una liga en calle 19 de Ciudad Radial, intentó desapartar una riña que se suscitó y producto de todo esto recibió los disparos.

Extraoficialmente se ha dicho que fueron unos siete disparos los que acabaron con su vida, además, otras personas que estaban presentes resultaron heridos. Las otras personas fueron trasladadas a la Policlínica JJ Vallarino.

Autoridades han iniciado las investigaciones para dar con el móvil del crimen.

A Alemán en los últimos años se le conocía por grabar videos de humor en redes y subir muchas reflexiones de vida para echar para adelante.

José Isabel Blandón lamentó lo sucedido al recalcar que Alemán fue un convencional del partido Panameñista, le dio el pésame a la familia y cuestionó la inseguridad en los barrios de Panamá.