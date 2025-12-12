Cierres viales por desfile 'City of Stars': horarios y calles afectadas

Panamá- Desde las 10:00 p.m. de mañana sábado, la calle Aquilino de La Guardia será cerrada desde la Torre Bicsa en la avenida Balboa hasta el semáforo de la Calle 50, para permitir el armado de las carrozas que participarán en el desfile de Navidad ‘City of Stars’.

En tanto, desde las 12:00 de la medianoche del domingo, se cerrará el paso a vehículos por la intersección de la avenida Federico Boyd con la Calle 50 hasta el semáforo de Banisi. En horas de la mañana del domingo, específicamente desde las 6:00 a.m., se cerrará el paso por la calle Uruguay desde la entrada del hotel Le Meridien en la avenida Balboa, hasta la estación Delta en la Calle 50.

Posteriormente, se harán cierres progresivos desde Banisi hasta la plaza New York; y al mediodía del domingo, el cierre total de la Calle 50 —desde la intersección con la vía Porras— será total hasta las 2:00 a.m. del lunes, para permitir la limpieza de toda la zona. Casi de forma paralela, la intersección de la vía Porras con la Cincuentenario también será cerrada hasta las 5:00 a.m. para el desmontaje de las carrozas.

Se le recuerda a la ciudadanía en general que el desfile iniciará a las 3:00 p.m. desde la intersección de la Calle 50 y Calle Elvira Méndez de Bella Vista, y avanzará por toda la Calle 50, hasta llegar a la Calle 75 Este, en San Francisco. En este evento se espera la participación de más de 300,000 personas de todo el país, quienes apreciarán 30 carrozas navideñas, 92 delegaciones, 3 bandas internacionales, 10 asociaciones culturales, 20 agrupaciones comunitarias infantiles invitadas y 9,000 artistas entre personajes, animadores y bailarines.

Por su parte, la empresa MiBus dio a conocer que reforzarán todas las rutas que pasen cerca del desfile para que los asistentes puedan desplazarse cómodamente. De igual forma, el Metro de Panamá anunció que el domingo tendrá horario especial hasta la medianoche para que las familias puedan disfrutar del evento sin usar sus vehículos.