Nacional - 12/12/25 - 02:47 PM

El 29 de diciembre inicia inscripción para programa de rehabilitación escolar

La capacitación docente se llevará a cabo del 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-Desde el 29 de diciembre próximo y hasta el 2 de enero de 2026, estarán abiertas las inscripciones para el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE), según detalló el Ministerio de Educación (Meduca).

La capacitación docente se llevará a cabo del 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. El calendario de clases será del 5 de enero al 6 de febrero de 2026, de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos.

Este PRAE, que establece un proceso organizado de inscripción, capacitación docente, desarrollo de clases, evaluación y certificación, se adelanta con el objetivo de reforzar los aprendizajes y ofrecer una oportunidad académica a los estudiantes que han reprobado de 1 a 3 materias.

El costo del programa será de B/. 7.00 por asignatura, de los cuales B/. 5.00 se destinarán al pago de los docentes y B/. 2.00 a la adquisición de materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios.

 

 

