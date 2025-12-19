Nacional - 19/12/25 - 12:00 AM

Gobierno presentará en enero iniciativa para reformar la Ley de Contraciones Públicas

El Gobierno panameño presentará en enero ante el Consejo de Gabinete un proyecto de ley que busca mejoras a la Ley de Contrataciones Públicas.

“Espero que llegue el nuevo proyecto, cambiando radicalmente los términos y condiciones de la actual ley, que para lo único que sirve es para generar corrupción, trancar licitaciones por el que pierde y hacer extorsiones para lograr de todas maneras la contratación… Es una aventura licitar en esa ley que es un desastre”, expresó Mulino.

Además, el mandatario instruyó a todos los ministerios a modificar las Comisiones evaluadoras que operan conforme a la Ley de Contrataciones Públicas, porque según él, no están dando resultados.

Además, advirtió que el próximo contrato que llegue al Gobierno de Gabinete, y no se hayan cambiado las comisiones, no será aprobado.

Mulino espera que la Asamblea Nacional tenga la disposición de discutir la nueva norma con seriedad y sin alarmismo para dotar al país de una buena ley.

