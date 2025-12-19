Mulino: ‘El que extorsiona es un delincuente’

El presidente José Raúl Mulino calificó como una “maleantería política” la supuesta organización criminal, dedicada a la extorsión y chantaje.

“El que extorsiona es un delincuente y algunos lo hacen públicamente, otros lo hacen públicos mediante mensaje de radio, periódicos y entrevistas mañaneras; y todos son unos extorsionadores y tienen un fin detrás de lo que dicen: sacarle la plata a algún pendejo que la pague”, sentenció Mulino.

En su conferencia semanal, el mandatario afirmó que estos señalamientos deben investigarse aplicando la ley y que las comisiones especiales para investigar las extorsiones puedan tener un final feliz.

Mulino dijo que sostuvo una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para hablar sobre la urgencia que tiene el Ministerio Público de dotar de recursos a una serie de fiscalías especializadas. Destacó que estos recursos los tendrán dentro del presupuesto del 2026.

Por otro lado, instó a las personas que se sientan víctimas de extorsión a presentar las querellas correspondientes a las autoridades y no tengan temor.

Reiteró que la extorsión no es algo nuevo en Panamá y enfatizó que el hecho de que los casos salgan a la luz ayudará a enfrentarlos con claridad.

“Esto no es nuevo en el país, aquí hay gente que se ha dedicado por mucho tiempo a esto, pero lo que pasaba es que antes no se podía denunciar porque se freía más rápido que una condena; lo único bueno es que ya todo se sabe”, explicó el presidente.

Por último, dijo que se olviden de lo que quisieron hacerse: “Ese no es el tema, lo que le quisieron hacer a una estructura democrática de un país, a punta de maleantería política en confabulación con funcionarios y civiles que se creían lo más rarezas; ya se sabe todo y yo espero que los hechos denunciados, que sin duda alguna muchos son delitos, se investiguen, ya que ellos mismos son los que andaban con la banderita de caiga quien caiga”.

Cabe destacar que hace algunos días, la abogada Karisma Karamañites, se refirió en una entrevista a la supuesta existencia de una estructura organizada dedicada a la extorsión y chantaje.

Karamañites vinculó estas prácticas a presiones políticas; además, habló de un proceso para intentar inhabilitar la candidatura presidencial de Mulino.